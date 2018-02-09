Мэру Бишкека и его команде досталась похвала. От премьер-министра

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков похвалил сегодня на итоговой коллегии мэрии Бишкека градоначальника Албека Ибраимова и его команду.
Глава правительства отметил, что мечтает жить в такой столице, где будет приятно, зелено, чисто и наведен порядок. «А инфраструктура будет отвечать сегодняшним современным городам мира, когда совсем не хочется ездить за рубеж, а просто наслаждаться своей столицей. Я надеюсь, что столица станет еще краше, когда везде чистота и порядок, не нарушаются правила дорожного движения, не совершаются преступления. Вот это будет образцовая столица», — сказал Сапар Исаков.
Он отметил, что соответствующие работы уже начаты.
«Я хочу искренне поблагодарить вас и вашу команду, Албек Сабирбекович за ту работу, которую вы сегодня делаете», — резюмировал премьер.
Строятся дома, мосты. Это же здорово! Горожане видят, как столица сегодня меняется.Сапар Исаков
«В городе все делается для людей, для горожан. Мы приложим все усилия, чтобы поставленные задачи претворить в жизнь», — заверил мэр.
После 10-минутного выступления Сапар Исаков «уехал работать дальше».
Это первый премьер-министр за последние несколько лет, который обошелся без критики на итоговой коллегии мэрии в адрес чиновников.