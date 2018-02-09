Мэру Бишкека и его команде досталась похвала. От премьер-министра

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков похвалил сегодня на итоговой коллегии мэрии Бишкека градоначальника Албека Ибраимова и его команду.

Глава правительства отметил, что мечтает жить в такой столице, где будет приятно, зелено, чисто и наведен порядок. «А инфраструктура будет отвечать сегодняшним современным городам мира, когда совсем не хочется ездить за рубеж, а просто наслаждаться своей столицей. Я надеюсь, что столица станет еще краше, когда везде чистота и порядок, не нарушаются правила дорожного движения, не совершаются преступления. Вот это будет образцовая столица», — сказал Сапар Исаков.

Он отметил, что соответствующие работы уже начаты.

Строятся дома, мосты. Это же здорово! Горожане видят, как столица сегодня меняется. Сапар Исаков

«Я хочу искренне поблагодарить вас и вашу команду, Албек Сабирбекович за ту работу, которую вы сегодня делаете», — резюмировал премьер.

«В городе все делается для людей, для горожан. Мы приложим все усилия, чтобы поставленные задачи претворить в жизнь», — заверил мэр.

После 10-минутного выступления Сапар Исаков «уехал работать дальше».

Это первый премьер-министр за последние несколько лет, который обошелся без критики на итоговой коллегии мэрии в адрес чиновников.