Тимур Исаков: Хоронить классические схемы распространения наркотиков рано

«Рано хоронить «классические» наркотики и пути их распространения», — заявил ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю наркотиков МВД КР Тимур Исаков на круглом столе «Новые наркотики и изменение наркосцены в Центральной Азии».

«Отчет Управления ООН по наркотикам и преступности показывает, что, к большому сожалению, активизировались все процессы. Не надо думать, что классическая схема распространения наркотиков умерла. Исследования показывают, что Афганистан практически вдвое увеличил производство опиумного мака. Эта волна хлынет и на нас. Так что рано хоронить «классику» и говорить, что этой проблемы нет. Чем больше открытости и глобализации, тем больше и рынок наркотиков», — считает Тимур Исаков.

Не только Кыргызстан, но и все государства опаздывают с реакцией на появление новых наркотических средств. Необходимо сделать это опоздание минимальным. Тимур Исаков

«Ежегодно международная комиссия включает в перечень наркотических средств новые наименования. Но опирается при этом на правила конвенций середины прошлого века, а они очень сложные, процедура занимает много времени. Сейчас в перечень включено чуть более 130 веществ, в то время как их уже более 900», — отметил эксперт.