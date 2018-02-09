Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков считает, что жизнь в стране налаживается. Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии мэрии Бишкека.

Глава кабмина отметил, что настроение страны формируется сегодня в ее столице. «Почему? Потому что здесь проживает почти миллион наших граждан. Это очень большая цифра. За эти годы прошла большая урбанизация, многие переехали из регионов в столицу», — сказал Сапар Исаков.