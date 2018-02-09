«Умный город» в Кыргызстане. Камеры будут распознавать лица

«В рамках проекта «Умный город» мы попросили инвесторов, чтобы работала функция распознавания лиц», — сообщил сегодня на итоговой коллегии мэрии Бишкека премьер-министр Сапар Исаков.

«Центр управления будет рассчитан на 20 человек, там будут работать представители МВД, МЧС, ГКНБ. Например, совершается какое-то уголовное правонарушение, вводите фотографию человека, и система ищет его по всему городу, представляете! Это уникально», — сказал Сапар Исаков.

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Он добавил, что такие видеокамеры будут установлены в центре столицы, торговых центрах, на рынках, рядом со школами.

«Когда заработает «Умный город», мы запретим гаишникам стоять у обочин дорог. Они будут ездить по городу на машинах, в которые будут вмонтированы камеры», — отметил Сапар Исаков.

Напомним, чиновники обещали, что уже к концу января общественность сможет оценить первые результаты запуска проекта «Умный город». Однако камер до сих пор нет. Государственная регистрационная служба не смогла назвать точную дату установки камер по проекту «Умный город».