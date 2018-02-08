В Кыргызстане может появиться новый маршрут наркотрафика

После строительства альтернативной дороги Север — Юг маршрут наркотиков афганского происхождения может раздвоиться. Специалисты уже назвали его «нарынским рукавом». Об этом рассказал эксперт, ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю наркотиков МВД КР Тимур Исаков.

По его словам, сейчас наркомаршрут по территории Кыргызстана идет через Баткенскую и Ошскую области, граничащие с Таджикистаном, потом по трассе из Оша в Бишкек и далее за пределы республики.

«Необходимо понимать, что накробизнес — это сложная система, подразумевающая разделение ролей: кто-то производит, кто-то перевозит через границу, кто-то перевозит по территории и так далее. Соответственно, по всей цепочке идет так называемое выпадение наркотиков и влияние их на население. А сейчас в Нарынской области в составе органов внутренних дел всего один оперуполномоченный по борьбе с наркотиками, а Управление СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской областям базируется в Караколе», — сказал он.

Открытие новой дороги повлияет на Нарын и Иссык-Куль, где практически нет правоохранительной инфраструктуры по борьбе с наркотиками. Тимур Исаков

«На сегодня наркопотребление опиатов в Нарынской и Иссык-Кульской областях минимальное по сравнению с другими областями и столицей. Но давайте зададимся вопросом: когда там появится свой наркомаршрут, неужели наркобизнес откажется от новых возможностей? И мы должны быть к этому готовы. Поэтому сейчас при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности мы проводим комплекс мероприятий, чтобы построить там антинаркотическую инфраструктуру. Это наша реакция на упреждение», — рассказал он.