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Власть

Депутаты Кыргызстана не знают, с чего начать внеочередную сессию

Депутаты Кыргызстана не знают, с чего начать внеочередную сессию.

Нардеп Мирлан Жеенчороев попросил, чтобы внеочередная сессия полностью транслировалась по ОТРК. Кроме того, необходимо определить кворум. На что спикер Чыныбай Турсунбеков ответил, что кворум не определен, потому что коалиция большинства должна определиться с кандидатом на пост премьер-министра, внести вопрос на рассмотрение комитетов, а лишь потом рассматривать вопрос на заседании.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов поддержал его, отметив, что необходимо объявить перерыв.

Мыктыбек Абдылдаев пояснил, что по регламенту внеочередная сессия созывается по просьбе президента, правительства или самих депутатов. Так что спикер сделал все правильно.

Кенжебек Бокоев считает, что ничего не изменится за пять дней. «Мы должны начать сессию в сентябре, а сейчас избрать техническое правительство», — сказал он.

Сегодня депутаты должны избрать нового премьер-министра. На пост претендует руководитель аппарата президента Алмазбека Атамбаева Сапар Исаков.

Отметим, глава государства попросил торага Жогорку Кенеша созвать внеочередную сессию парламента в связи с тем, что в понедельник премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Он баллотируется на пост главы государства, и ЦИК уже зарегистрировал его кандидатом в президенты.
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