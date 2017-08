Изображение Владимира Путина появилось на отеле Дональда Трампа в Нью-Йорке

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Business Insider.

Кроме того, по его данным, на фасаде отеля появлялись изображения российского флага и подписями якобы от лица Владимира Путина: «Happy to help, bro!» («Рад помочь, бро»), «Follow the money» («Следуй за деньгами») и по-русски: «Крепись, братан».

Как пишет издание, во время появления проекций перед зданием отеля маршировали люди в форме, похожей на военную, и с флагом России в руках. А также звучал гимн Российской Федерации.

Организатор акции — журналист Робин Белл — разместил в Twitter несколько видеороликов.