Первый в мире подземный отель открыли в Китае

Уникальный подземный гостиничный комплекс Shimao Wonderland Intercontinental Hotel открыли в Китае. Об этом сообщил портал Shine.
Это первый в мире отель, построенный в карьере, на
Отель строили 12 лет. Он находится примерно в часе езды от центра Шанхая. Стоимость номера — $490 за ночь.
Здание состоит из 18 этажей, два из которых находятся под водой, там расположены номера люкс.
«Это совершенно новый проект, с которым мы никогда не сталкивались раньше. Не было опыта, на основе которого мы могли построить наш отель», — рассказал главный инженер Чэнь Сяосян.
Он сообщил, что в середине строительства, в 2013 году, сильный ливень затопил карьер наполовину. После построили насосную станцию, чтобы контролировать уровень воды в карьере.
С 20 ноября отель станет доступным для всех желающих.