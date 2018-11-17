Первый в мире подземный отель открыли в Китае

Уникальный подземный гостиничный комплекс Shimao Wonderland Intercontinental Hotel открыли в Китае. Об этом сообщил портал Shine.

Это первый в мире отель, построенный в карьере, на 88 метров ниже уровня земли. Комплекс встроен в одну стену карьера, а напротив него водопад.

Отель строили 12 лет. Он находится примерно в часе езды от центра Шанхая. Стоимость номера — $490 за ночь.

Фото Reuters. Два нижних этажа находятся под водой

Здание состоит из 18 этажей, два из которых находятся под водой, там расположены номера люкс.

«Это совершенно новый проект, с которым мы никогда не сталкивались раньше. Не было опыта, на основе которого мы могли построить наш отель», — рассказал главный инженер Чэнь Сяосян.

Фото Reuters. Лестница, ведущая к отелю

Он сообщил, что в середине строительства, в 2013 году, сильный ливень затопил карьер наполовину. После построили насосную станцию, чтобы контролировать уровень воды в карьере.

С 20 ноября отель станет доступным для всех желающих.