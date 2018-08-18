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Власть

Как Владимир Путин танцевал на свадьбе главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин сегодня приехал в город Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоялась свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Ранее зарубежные СМИ отмечали, что прессы на церемонии бракосочетания не будет. В социальных сетях появились фото танца невесты и лидера РФ.

со страницы в Facebook Рустема Адагамова
Фото со страницы в Facebook Рустема Адагамова

Бракосочетание 53-летней Карин Кнайсль и 56-летнего финансиста Вольфганга Майлингера проходит в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Обеспечением безопасности занимаются около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения «Кобра». Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Приглашение на свадьбу российский президент получил от главы австрийского МИД еще в июне, когда был в Вене с визитом. В качестве свадебного подарка он преподнесет песни в исполнении казачьего ансамбля, который уже прибыл в Австрию.

В Австрии Владимир Путин проведет всего несколько часов. Затем он вылетит в Германию, где состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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