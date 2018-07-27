«Кортеж» остался дома. Владимир Путин пересел с Ауруса на Mercedes-Benz

Во время саммита стран БРИКС, который проходил в южноафриканском Йоханнесбурге, Владимир Путин предпочел перемещаться на своем старом лимузине. Об этом сообщило интернет-издание «За рулем.рф».

После того как на встречу с президентом США Дональдом Трампом глава российского государства прибыл на отечественном лимузине Aurus, многие решили, что теперь Владимир Путин во всех зарубежных поездках будет использовать эту машину.

Однако на саммит стран БРИКС в ЮАР Федеральная служба охраны доставила прежнюю машину Владимира Путина — бронированный Mercedes-Benz Pullman. Об этом свидетельствует ролик, изначально появившийся в твиттере «Кремлевский пул РИА».

«Это не означает, что лимузин Aurus будет использоваться главой России только на встречах с Трампом или же, что машина сломалась. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что в президентском гараже в настоящее время недостаточно автомобилей Aurus для того, чтобы использовать их как в России, так и за рубежом на постоянной основе», — написало издание.