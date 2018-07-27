08:50
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Власть

«Кортеж» остался дома. Владимир Путин пересел с Ауруса на Mercedes-Benz

Во время саммита стран БРИКС, который проходил в южноафриканском Йоханнесбурге, Владимир Путин предпочел перемещаться на своем старом лимузине. Об этом сообщило интернет-издание «За рулем.рф».

После того как на встречу с президентом США Дональдом Трампом глава российского государства прибыл на отечественном лимузине Aurus, многие решили, что теперь Владимир Путин во всех зарубежных поездках будет использовать эту машину.

Однако на саммит стран БРИКС в ЮАР Федеральная служба охраны доставила прежнюю машину Владимира Путина — бронированный Mercedes-Benz Pullman. Об этом свидетельствует ролик, изначально появившийся в твиттере «Кремлевский пул РИА».

«Это не означает, что лимузин Aurus будет использоваться главой России только на встречах с Трампом или же, что машина сломалась. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что в президентском гараже в настоящее время недостаточно автомобилей Aurus для того, чтобы использовать их как в России, так и за рубежом на постоянной основе», — написало издание.
Ссылка:
просмотров: 3021
Версия для печати
Материалы по теме
Новая обложка Time: Путин и Трамп в одном лице
Владимир Путин прибыл в Финляндию со своим лимузином
Хиллари Клинтон затроллила Дональда Трампа
Как сувенирные лавки Хельсинки приготовились к саммиту Путина и Трампа
Набирает популярность коктейль Keep peace в честь встречи Путина и Трампа
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России
В Москве седан «из кортежа Путина» стоял в пробке. Очевидцы сняли на видео
Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным
Трагедия в Кемерово. Владимир Путин возложил розы к мемориалу у торгового центра
Дональд Трамп застал советников врасплох заявлением о встрече с Путиным
Популярные новости
Новый замминистра экономики&nbsp;&mdash; приближенный депутата и&nbsp;бизнесмен Новый замминистра экономики — приближенный депутата и бизнесмен
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на&nbsp;пост мэра Бишкека Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
Человек из&nbsp;системы. В&nbsp;БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в&nbsp;мэры Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
В&nbsp;БГК обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы