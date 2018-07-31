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Охрану звезды Трампа в Голливуде доверили советским солдатам

Около звезды президента США Дональда Трампа в Голливуде появился караул из двух солдат в погонах Советской армии. На это обратило внимание издание The Daily Dot.

Актеры стояли в шапках-ушанках и бушлатах, несмотря на жаркое солнце. Один из них держал в руках российский флаг.

Звезда Трампа была уничтожена 25 июля. Неизвестный мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, вытащил из него киркомотыгу и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка. Вандалы неоднократно ранее портили звезду Трампа, однако до ее полного разрушения никогда не доходило.

Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу.
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