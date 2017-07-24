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Власть

Первый проект железной дороги Кыргызстан — Китай был невыгоден стране

Первый проект железной дороги Кыргызстан — Китай был невыгоден стране. Об этом сегодня сообщил журналистам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, объясняя, почему он выступил против строительства.

По его словам, изначально проектом предусматривалось, что дорога выходит из Торугарта и сразу же идет в Джалал-Абад, а там на кыргызской территории нет земли, чтобы построить какую-то станцию даже для разгрузки вагонов. Получалось, что дорога возила бы грузы из Китая в Узбекистан. Именно поэтому президент выступил против такого проекта.

«Нам такая дорога, которая не сделает ни одной остановки на территории Кыргызстана, не нужна. И когда один из лидеров фракции ЖК возмущался и грозился поднять этот вопрос в парламенте, я ответил, что тогда тоже скажу, что ты тоже кого-то лоббируешь. Поэтому мы Китаю предложили свой маршрут, который чуть длиннее, но заходит со стороны Ат-Башинского района и оттуда через Казарман идет на юг. И буквально на последней встрече в Пекине мы с Си Цзиньпином говорили об этом, спорили. Но зачем строить дорогу, просто чтобы построить? Да, наш вариант дороже на $1,5 миллиарда, но он экономически выгодный. У нас на территории страны будет своя железная дорога», — подчеркнул президент.
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