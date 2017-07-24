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Власть

Кыргызстан нашел «ниточку» для наказания Максима Бакиева

«Мы нашли ниточку по Максиму Бакиеву — решение вопроса. Думаем, что он получит даже там, в Англии, заслуженное наказание, и достаточно большое», — заявил сегодня на пресс-конференции президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, сейчас он не может рассказать, о чем именно идет речь, потому что есть такое понятие, как государственный секрет. При этом глава государства уверен, что шанс появился, и страна его не упустит.

«Для меня это один из самых важных вопросов. То, что мы какие-то решения проигрывали, это из-за того, чтобы там были большие наворованные деньги. Надо признаться, что шел и саботаж. Мы же видим, что даже во временном правительстве, не успела кровь остыть, многие думали о том, как продолжить дело Бакиева. Сейчас у нас есть шансы. На этот раз Максим не сможет отвертеться», — пообещал Алмазбек Атамбаев.
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