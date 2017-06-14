Энергетики закупили около 170 тысяч «умных» счетчиков

«На сегодня в Кыргызстане закуплено около 170 тысяч «умных» счетчиков, в том числе 100 тысяч — из Турции, 69 тысяч — из Китая», — сообщил на пленарном заседании в Жогорку Кенеше зампредседателя ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Нурбек Абасканов.

Депутаты напомнили, что счетчики имеют разную комплектацию и имеет смысл открыть сервис-центр для их ремонта.

По словам Нурбека Абасканова, поставщик «умных» счетчиков должен наладить их производство в Кыргызстане и реализовывать. Представитель энергокомпании также сообщил, что снижение потерь от установки «умных» счетчиков варьируется в зависимости от мест установки: от двух до 10 процентов.