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Власть

Депутат настаивает: вечерние школы для работающих детей должны быть бесплатными

Вопрос деятельности вечерних школ подняла сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Наталья Никитенко.

На заседании обсуждают спецдоклад омбудсмена «Соблюдение трудовых прав женщин и детей в КР: результаты мониторинга».

«Многие дети по разным причинам, в том числе и халатности родителей, были вынуждены бросить школу и работать. Потом они не могут вернуться в образовательную систему. Например, это произошло в 6–7 классе, и детям невозможно наверстать программу, чтобы хотя бы получить среднее образование. Международная организация труда предложила хороший выход — поддержать бесплатное вечернее образование. Но оно практически везде платное. Как дети могут оплатить эти услуги?» — поинтересовалась Наталья Никитенко.

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«В законе об образовании есть вечернее обучение. Оно действительно платное. Это все вопрос бюджета. Его надо рассмотреть и решить», — ответили представители Минобразования.

«Вводить плату, чтобы ребенок наверстал упущенное, абсолютно неправильно. И ссылаться на бюджет — сложившаяся практика. Минобразования должно инициировать вопрос в правительстве и парламенте во время рассмотрения бюджета, чтобы плата в вечерних школах не взималась», — сказала Наталья Никитенко.
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