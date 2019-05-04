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Общество

На рынках Бишкека выявили 9 работающих подростков

Во время рейда против детского труда на рынках «Сары-Озон», «Кудайберген», СТО и автомойках, а также в общественных местах массового скопления людей Первомайского района выявлены 9 работающих несовершеннолетних, которые окончили 9 классов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на момент проверки с ними находились законные представители. Также выявлены трое граждан Узбекистана с несовершеннолетними детьми, которые занимались попрошайничеством.

«С работодателями, родителями и несовершеннолетними провели разъяснительную беседу и ознакомили с перечнем работ, запрещенных для несовершеннолетних. На всех выявленных подростков составлены акты, которые направят в управления соцразвития по месту жительства для дальнейшей профилактической работы и социального сопровождения», — отметили в мэрии.
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