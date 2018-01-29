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Общество

В Кыргызстане пенсионерам делают перерасчет с ошибками

В Кыргызстане пенсионерам делают перерасчет с ошибками. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По ее словам, пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни. «Они получают маленькие пенсии, и каждый год после повышения выплат им делают перерасчет. Однако при одинаковых стартовых параметрах гражданам начисляют разные суммы. Люди идут в Соцфонд, а там им говорят: «Ой, извините, мы ошиблись!» И это только те граждане, которые разобрались в системе начисления пенсий, единичные случаи, я так понимаю. А сколько таких ошибок допускает сама система? Как вы с ними боретесь? И куда идут эти суммы, а если идет перерасчет, то за счет каких средств?» — поинтересовалась нардеп у председателя Соцфонда Тенизбека Абжапарова.

Чиновник признал, что в перерасчетах в прошлые годы, возможно, и были ошибки. «Но с последнего повышения ошибок не допускаем. Мы совершенствуем программу, и больше таких ошибок не будет», — заверил он.

Тенизбек Абжапаров добавил, что проводится выборочная проверка перерасчетов, для тотальной не хватит ресурсов.
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