Семь дней на регистрацию брака. Депутаты парламента Кыргызстана против

В парламенте приступили к рассмотрению поправок в Семейный кодекс, а также в некоторые законы Кыргызстана. Часть членов комитета по социальным вопросам выступает против документа.

Законопроектом изменяется порядок заключения брака. Сейчас это делается по истечении месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния. А при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи заявления.

Минюст же предлагает производить регистрацию брака не позднее семи календарных дней со дня подачи заявления, если более поздний срок не обозначен в заявлении.

«Один месяц ведь не просто так давался. Смысл был в том, чтобы люди осознали решение и серьезно отнеслись к созданию семьи. С советских времен так заведено. Зачастую необдуманные решения приводят к разводам и другим последствиям. У нас и без того высокий уровень разводов и ранних браков. Зачем вы оставляете неделю вместо месяца, зачем ускорять процесс?» — задалась вопросом депутат Наталья Никитенко.

Чиновники объяснили поправки необходимостью демонтажа коррупционных схем.

«Вряд ли это поможет демонтировать коррупцию. У вас есть какие-то конкретные данные, статистика? С чем вы боретесь?» — уточнила нардеп, но не получила ответа на свои вопросы.

«Или вы таким образом хотите узаконить традицию ала-качуу? За месяц, к примеру, могут уголовное дело возбудить. Это лобби ЗАГСов, вы пошли у них на поводу», — сказал депутат Алмазбек Токторов.