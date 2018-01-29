Семь дней на регистрацию брака. Депутаты парламента Кыргызстана против

В парламенте приступили к рассмотрению поправок в Семейный кодекс, а также в некоторые законы Кыргызстана. Часть членов комитета по социальным вопросам выступает против документа.
Законопроектом изменяется порядок заключения брака. Сейчас это делается по истечении месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния. А при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи заявления.
Минюст же предлагает производить регистрацию брака не позднее семи календарных дней со дня подачи заявления, если более поздний срок не обозначен в заявлении.
Чиновники объяснили поправки необходимостью демонтажа коррупционных схем.
«Или вы таким образом хотите узаконить традицию ала-качуу? За месяц, к примеру, могут уголовное дело возбудить. Это лобби ЗАГСов, вы пошли у них на поводу», — сказал депутат Алмазбек Токторов.