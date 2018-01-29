16:42
-12
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Власть

Семь дней на регистрацию брака. Депутаты парламента Кыргызстана против

В парламенте приступили к рассмотрению поправок в Семейный кодекс, а также в некоторые законы Кыргызстана. Часть членов комитета по социальным вопросам выступает против документа.

Законопроектом изменяется порядок заключения брака. Сейчас это делается по истечении месяца со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния. А при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи заявления.

Минюст же предлагает производить регистрацию брака не позднее семи календарных дней со дня подачи заявления, если более поздний срок не обозначен в заявлении.

«Один месяц ведь не просто так давался. Смысл был в том, чтобы люди осознали решение и серьезно отнеслись к созданию семьи. С советских времен так заведено. Зачастую необдуманные решения приводят к разводам и другим последствиям. У нас и без того высокий уровень разводов и ранних браков. Зачем вы оставляете неделю вместо месяца, зачем ускорять процесс?» — задалась вопросом депутат Наталья Никитенко.

Чиновники объяснили поправки необходимостью демонтажа коррупционных схем.

«Вряд ли это поможет демонтировать коррупцию. У вас есть какие-то конкретные данные, статистика? С чем вы боретесь?» — уточнила нардеп, но не получила ответа на свои вопросы.

«Или вы таким образом хотите узаконить традицию ала-качуу? За месяц, к примеру, могут уголовное дело возбудить. Это лобби ЗАГСов, вы пошли у них на поводу», — сказал депутат Алмазбек Токторов.
Ссылка:
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за обвинений главы Минздрава депутаты обменялись любезностями
Выборы прошли, и вопрос о суйунчу потерял свою актуальность
Депутат выступил против стопроцентно бесплатной дошкольной подготовки
Заявление об увольнении гендиректора Пятого канала еще не рассмотрено
Депутаты рекомендуют правительству вернуть захороненную мумию в музей
Не приведут ли поправки в закон о СМИ к репрессиям, уточняет нардеп
Депутат сравнил чиновников со средневековыми шарлатанами
Ввести электронную очередь на строительство школ предлагает нардеп
За 9 месяцев в облбольнице за платные услуги перечислили всего 500 сомов
Рабочая группа займется передачей телеканала «Пирамида» парламенту
Популярные новости
Если не&nbsp;прекратят, введу прямое госуправление. Президент о&nbsp;депутатских играх Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не&nbsp;те&nbsp;предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
В&nbsp;пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно В пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»