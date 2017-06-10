Чехия заинтересована в энергетических проектах в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в рамках рабочего визита в город Астану (Казахстан) встретился с президентом Чехии Милошем Земаном.
Главы государств высказались за активизацию двусторонних контактов на всех уровнях, обсудили вопросы привлечения чешских инвестиций в Кыргызстан и перспективы совместной реализации конкретных проектов.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Милош Земан выразил заинтересованность чешской стороны в реализации энергетических проектов в Кыргызстане.
В ходе беседы Алмазбек Атамбаев поблагодарил народ Чехии за помощь, оказанную Кыргызстану в 30-е годы прошлого столетия, отметив ее весомый вклад в становление и развитие отечественной промышленности.
Глава Кыргызстана также рассказал о реформах в Кыргызстане в ключевых сферах и мерах по повышению транспарентности процессов во всех областях.
После встречи Алмазбек Атамбаев вернулся в Бишкек.