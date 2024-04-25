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Власть

Талант Иманов считает, что предупреждение от главы кабмина получил справедливо

Сегодня на коллеги администрации президента глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что рекомендует президенту объявить выговоры и предупреждения ряду членов кабмина, в том числе и директору Национального агентства инвестиций Таланту Иманову. На своей странице в Facebook последний написал, что полученное им замечание справедливо. 

В посте Таланта Иманова говорится, что 7 сентября 2023 года он назначен на эту должность и сразу провел корпоративный аудит деятельности.

«Результаты разочаровали. Во-первых, нет единой стратегии работы с инвесторами. Такой ключевой документ отсутствовал в работе НАИ долгие годы его существования. Выявлено множество недочетов, начиная от рассинхрона с государственными органами и заканчивая несогласованностью внутри коллектива НАИ. Во-вторых, полное отсутствие системной работы», — написал глава агентства по инвестициям. 

Сообщается, что аудит выявил излишний фокус на безрезультатных заграничных поездках, в которых тратились впустую бюджетные средства страны без ожидаемых результатов. 

Далее Талант Иманов отчитывается о проделанной работе. Пишет, что завершил работу над стратегией развития инвестиционной политики на 2024-2029 годы. Разработаны регламент и протоколы для работы с инвестициями по принципу «единого окна». Проведен аудит законодательной базы, разработаны законопроекты и приняты кадровые решения. 

«Страна развивается в том числе и благодаря инвестициям, поэтому задачей нашей команды является создание благоприятных условий для инвесторов. Надеюсь, все планы на 2024 год мы реализуем, и нас ожидают хорошие результаты по привлечению инвестиций», — говорится в посте. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/292641/
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