В Вашингтоне Акылбек Жапаров встретился с представителями крупных инвесткомпаний

В рамках укрепления деловых отношений и привлечения инвестиций в экономику нашей страны председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в город Вашингтон (США) принял участие в бизнес-завтраке с представителями крупных инвестиционных компаний. Об этом сообщила его пресс-служба.

Встреча собрала важных игроков и топ-менеджеров финансового рынка, заинтересованных в развитии экономики и инфраструктуры нашей страны.

В ходе завтрака обсуждены перспективы инвестирования в различные сектора экономики, а также возможности сотрудничества между бизнесом и государством.

Председатель кабинета министров выразил благодарность за проявленный интерес к нашей стране и подчеркнул готовность к созданию благоприятного инвестиционного климата. Он также подчеркнул важность долгосрочного партнерства между бизнесом и государством для достижения общих целей развития.

Бизнес-завтрак стал отличной площадкой для открытого диалога, обмена мнениями и поиска новых возможностей для сотрудничества.

Акылбек Жапаров выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пригласил инвесторов принять участие в форуме, который организует Кыргызстан в городе Вене в июне 2024 года, кроме этого он пригласил участников встречи посетить нашу страну.