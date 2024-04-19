12:39
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Власть

В Вашингтоне Акылбек Жапаров встретился с представителями крупных инвесткомпаний

Фото кабмина. Акылбек Жааров на встрече инвесторами

В рамках укрепления деловых отношений и привлечения инвестиций в экономику нашей страны председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в город Вашингтон (США) принял участие в бизнес-завтраке с представителями крупных инвестиционных компаний. Об этом сообщила его пресс-служба.

Встреча собрала важных игроков и топ-менеджеров финансового рынка, заинтересованных в развитии экономики и инфраструктуры нашей страны.

В ходе завтрака обсуждены перспективы инвестирования в различные сектора экономики, а также возможности сотрудничества между бизнесом и государством.

Председатель кабинета министров выразил благодарность за проявленный интерес к нашей стране и подчеркнул готовность к созданию благоприятного инвестиционного климата. Он также подчеркнул важность долгосрочного партнерства между бизнесом и государством для достижения общих целей развития.

Бизнес-завтрак стал отличной площадкой для открытого диалога, обмена мнениями и поиска новых возможностей для сотрудничества.

Акылбек Жапаров выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пригласил инвесторов принять участие в форуме, который организует Кыргызстан в городе Вене в июне 2024 года, кроме этого он пригласил участников встречи посетить нашу страну.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292003/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
Кыргызстан хочет привлечь инвестиции из Кореи для финансирования проектов
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
В Кыргызстане запустили интерактивную инвестиционную карту
Цифра дня. 11 компаниям одобрили инвествизы в 2023 году
А где рост? Приток инвестиций в Кыргызстан снизился на треть
За девять месяцев 2023 года приток инвестиций в КР составил $654,6 миллиона
Нацагентство по инвестициям сопровождает 12 проектов на $2,3 миллиарда
Кабмин в начале 2024 года займется привлечением инвестиций
Увеличить размер инвестиций малых проектов ГЧП предлагают чиновники
Популярные новости
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с&nbsp;наркотиками. Комментарий главы ГКНБ Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
Смеяться будете в&nbsp;другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера&nbsp;ЖК Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
Закрытие Фонда &laquo;Сорос&nbsp;&mdash; Кыргызстан&raquo;. Комментарий администрации президента Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
Поддержит&nbsp;ли Центральная Азия Иран в&nbsp;конфликте с&nbsp;Израилем? Мнение экспертов Поддержит ли Центральная Азия Иран в конфликте с Израилем? Мнение экспертов
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
19 апреля, пятница
12:25
В Вашингтоне Акылбек Жапаров встретился с представителями крупных инвесткомпаний В Вашингтоне Акылбек Жапаров встретился с представителя...
12:25
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
12:24
Государству в собственность вернули центральный автовокзал в Алайском районе
12:06
Паровозик на бульваре в Бишкеке. Владельца оштрафовали на 10 тысяч сомов
12:00
Блокировка TikTok. А вы за или против? Опрос 24.kg