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Власть

Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об образовании экспертно-рабочей группы по совершенствованию законодательства Кыргызстана, регулирующего вопросы привлечения инвестиций, в том числе зарубежных. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Будут изучены законы в сферах развития туризма, авиации и лицензионно-разрешительной системы. Это делается для исключения избыточных контрольных функций государственных органов.

В экспертно-рабочую группу включили представителей администрации президента, министерств и ведомств, ОАО «Международный аэропорт «Манас», свободной экономической зоны «Бишкек», Международного делового совета.

Экспертно-рабочей группе поручили до 1 ноября 2024 года завершить работу и представить соответствующие нормативные правовые акты в администрацию главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286871/
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