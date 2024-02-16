Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об образовании экспертно-рабочей группы по совершенствованию законодательства Кыргызстана, регулирующего вопросы привлечения инвестиций, в том числе зарубежных. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Будут изучены законы в сферах развития туризма, авиации и лицензионно-разрешительной системы. Это делается для исключения избыточных контрольных функций государственных органов.

В экспертно-рабочую группу включили представителей администрации президента, министерств и ведомств, ОАО «Международный аэропорт «Манас», свободной экономической зоны «Бишкек», Международного делового совета.

Экспертно-рабочей группе поручили до 1 ноября 2024 года завершить работу и представить соответствующие нормативные правовые акты в администрацию главы государства.