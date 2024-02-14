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Экономика

В Кыргызстане запустили интерактивную инвестиционную карту

На официальном сайте Национального агентства по инвестициям появилась интерактивная информационная система «Инвестиционная карта Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На карте размещена интересующая потенциальных инвесторов информация — инициированные инвестиционные проекты, земельные участки, инфраструктурные объекты, данные о полезных ископаемых.

На сегодня в системе 143 инвестиционных проекта и 18 земельных участков. Можно найти информацию об экономическом развитии областей и районов страны.

«В системе удобная функция поиска инвестиционных проектов, земельных участков и других объектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286713/
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