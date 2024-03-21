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Экономика

В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна

Текстильная фабрика Zilan Eversun Textile, которая ведет реализацию двух инвестиционных проектов в Кара-Балте, запускает один из них. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального агентства по привлечению инвестиций Талантбек Иманов.

По его словам, фабрика по изготовлению текстильного полотна из полиэстера готовится к запуску. Основные строительные работы на предприятии завершены на 98 процентов.

Полностью произведены установка и наладка импортного технологического оборудования, которое позволит выпускать продукцию высокого качества. На начальном этапе фабрика планирует выпускать до 30 тонн полотна в день.

«Реализация этого проекта создаст дополнительно 600 рабочих мест из числа жителей города. Сегодня более 100 человек проходят обучение, чтобы в последующем работать на фабрике. Предприятие станет уникальным в своей отрасли, так как обеспечит практически безотходное производство», — рассказал Талантбек Иманов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289564/
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