О голоде в Газе заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом.
«Я могу объяснить вам, что там голод — полномасштабный голод — на севере, и он продвигается на юг», — сказала она.
Синди Маккейн подчеркнула: хотя официального заявления о голоде еще не было, на основании того, что сотрудники ее организации видели и испытали на месте, она считает, что в Газе полномасштабная проблема.
Исполнительный директор ВПП ООН также выразила надежду на прекращение огня, которое позволило бы населению получать питание гораздо быстрее.
В конце апреля международная гуманитарная организация World Central Kitchen, которая занималась обеспечением населения питанием, возобновила работу в секторе Газа через месяц после того, как семь ее сотрудников погибли в результате удара израильских военных.
Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников о сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся там заложников.
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Израиль 7 октября прошлого года подвергся массовой ракетной атаке из сектора Газа. После боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 220 заложников.
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В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек — гражданских, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС и объявила о полной блокаде сектора Газа — прекращена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября 2023-го началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв в секторе Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.
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Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боев в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.