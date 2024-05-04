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Общество

О голоде в Газе заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом.

«Я могу объяснить вам, что там голод — полномасштабный голод — на севере, и он продвигается на юг», — сказала она.

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Синди Маккейн подчеркнула: хотя официального заявления о голоде еще не было, на основании того, что сотрудники ее организации видели и испытали на месте, она считает, что в Газе полномасштабная проблема.

Исполнительный директор ВПП ООН также выразила надежду на прекращение огня, которое позволило бы населению получать питание гораздо быстрее.

В конце апреля международная гуманитарная организация World Central Kitchen, которая занималась обеспечением населения питанием, возобновила работу в секторе Газа через месяц после того, как семь ее сотрудников погибли в результате удара израильских военных.

Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников о сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся там заложников.

  • Израиль 7 октября прошлого года подвергся массовой ракетной атаке из сектора Газа. После боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 220 заложников.

  • В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек — гражданских, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.

  • В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС и объявила о полной блокаде сектора Газа — прекращена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.

  • В конце октября 2023-го началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв в секторе Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.

  • Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боев в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293219/
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