О голоде в Газе заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом.

«Я могу объяснить вам, что там голод — полномасштабный голод — на севере, и он продвигается на юг», — сказала она.

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Синди Маккейн подчеркнула: хотя официального заявления о голоде еще не было, на основании того, что сотрудники ее организации видели и испытали на месте, она считает, что в Газе полномасштабная проблема.

Исполнительный директор ВПП ООН также выразила надежду на прекращение огня, которое позволило бы населению получать питание гораздо быстрее.

В конце апреля международная гуманитарная организация World Central Kitchen, которая занималась обеспечением населения питанием, возобновила работу в секторе Газа через месяц после того, как семь ее сотрудников погибли в результате удара израильских военных.

Израиль и ХАМАС в настоящее время ведут переговоры через посредников о сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся там заложников.