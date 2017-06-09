Как мэр Бишкека депутатов на сессии упрекал

Продуктивность работы депутатов Бишкекского городского кенеша 27-го созыва просто зашкаливает. За пять сессий, проведенных со дня получения мандатов, народные избранники ни разу не пришли вовремя к назначенному часу. Вероятно, негоже таким важным персонам приходить к 9.00. Кроме опоздания, по два часа уходило у нардепов на утверждение повестки дня, хотя ее проект формируется заранее — на заседаниях президиума. Остальное время (за вычетом перерывов на обед, кофе-брейков и просто «посовещаться») они думали о народе.

И они посидели еще немного. А потом еще немного…

Одного дня депутатам БГК для пятой сессии, назначенной на 2 июня, оказалось мало, чтобы рассмотреть восемь вопросов. А потому заседание продолжили 8 июня, а затем и 9-го.

Два дня депутаты потратили на то, чтобы заслушать отчеты начальника Управления городского транспорта и глав районных администраций. Критика в адрес чиновников лилась как из рога изобилия. Ремонт дорог, вырубка деревьев, забитые маршрутки, застроенные детские площадки — эти и другие актуальные для горожан вопросы поднимали депутаты. Но Албек Ибраимов показал, кто в доме хозяин. Он активно поддерживал своих подчиненных, отвечал вместо них, а самих депутатов ставил в неловкое положение.

Непобедимые торговцы

Вопрос стихийной торговли на территории Ошского рынка не поднимал, наверное, только ленивый. Аким Ленинского района Нурдин Тынаев подробно рассказал о том, как сложно бороться с незаконными торговцами. Задавшего вопрос депутата такой ответ не удовлетворил. При этом в бюджете денег на снос незаконных объектов облегченной конструкции, по словам нардепа Куванычбека Конгантиева, не хватает.

«Управлению муниципальной собственности мы поставили план по аренде земли и сдаче объектов недвижимости в аренду. Когда они будут сдавать отчет, мы будем ставить вопрос о том, что количество комков надо наращивать, а не убирать. Мы же план поставили, а они его не выполняют. Или должны отказаться от этих денег и сказать: давайте просто наведем порядок на Ошском или Орто-Сайском, на любых конечных остановках», — сказал Албек Ибраимов.

«Тогда мы столкнемся с другой социальной проблемой. Где люди могут работать стационарно? Только в ведомственных заведениях или в муниципалитете. Кто занимается частным бизнесом… Здесь вот большая часть людей сидит — бизнесмены, сегодня они работника с ребенком-инвалидом или с другими проблемами просто не возьмут на работу», — отметил мэр, имея в виду, очевидно, депутатов БГК.

«Поэтому люди вынуждены заниматься стихийной торговлей. И здесь нельзя перегнуть палку. Люди вынуждены были приехать в Бишкек. У них дети, родители или родственники-инвалиды. Недавно мы открывали детсад для детей-инвалидов. И эти женщины готовы работать 2–3 часа в день. Но их нигде не берут, и они вынуждены бежать со своими мантами на эту стихийную торговлю», — добавил Албек Ибраимов.

«Я лично брал на работу глухонемых — шесть человек. И вы думаете, из них кто-то остался работать? Нет. Потому что они привыкли получать пособия. И это не только инвалиды. Сегодня мы не можем взять людей на работу: они просто не хотят работать либо им не хватает квалификации, — сказал ИА «24.kg» депутат БГК Павел Десятников, который ведет свой бизнес. — Вы посмотрите на уровень образования. Можно писать разные программы, покупать любые станки и оборудование. А кого мы туда поставим? Бизнес сегодня плачет, оттого что нет нормальных кадров. Зачем стране 72 университета, если оттуда выходят кадры хуже, чем из техникума?»

«Новая» технология ремонта дорог

«Что касается вырубки деревьев, то и здесь нужно не перегнуть палку, а пройти по лезвию, между белым и черным, чтобы принять компромиссное решение. Дороги надо строить. Это единственный шанс на протяжении последних лет обновиться», — признался градоначальник.

Грант в размере миллиарда юаней наш президент три года выпрашивал. Албек Ибраимов

«Я был невольным свидетелем, как это происходило. Когда приезжал министр коммерции Китая, он сказал: «Господин президент, как вам не стыдно! У нас в Китае люди живут намного хуже, чем ваши люди в Бишкеке. У каждого затонированный Mercedes, и у каждого по три телефона. А вы все время ходите просите: то дайте на дорогу, то на школу китайскую…" Но сегодня деньги пришли. Теперь президенту пишут, чтобы китайцы этот грант прекратили. Как так можно?! Поддержите, в конце концов, муниципалитет!» — возмутился мэр.

Депутат Алмаз Кененбаев поднял вопрос о деревьях, заасфальтированных в пятом микрорайоне. И его слова прокомментировал мэр.

Действительно, сегодня технологии таковы, что сначала эту территорию надо заасфальтировать, потом вырыть лунку и посадить дерево. Об этой технологии я только вчера-позавчера узнал. Албек Ибраимов

Интересная, однако, технология. В том же Китае вокруг каждого дерева оставляют широкий приствольный круг. Вряд ли там зеленые насаждения укатывают в бетон, а потом разрывают. Но мэру виднее.

Должность за вопросы

На сессии Албек Ибраимов не только внимательно слушал народных избранников, но и вел занимательную статистику.

«Сегодня я подсчитал: в трех вопросах слово «почему» прозвучало раз 15. Вы имели, Алмаз Муканович (Кененбаев. — Прим. ИА «24.kg»), опыт работы на государственной муниципальной службе? Наверное, нет, — предположил на молчание мэр. — Из сидящих здесь 45 депутатов 99 процентов не имели опыта работы на госслужбе. Поэтому вопрос «почему?» звучит настойчиво и очень долго. Если вы выскажете недоверие акиму Октябрьского района, взамен у меня есть предложение: тому человеку, который задавал больше всех вопросов, я предлагаю эту должность. Чтобы хотя бы через год вы смогли перед своими коллегами ответить на эти вопросы. Сможете быть акимом района?»

Вопрос оказался риторическим.

«Вы избираетесь второй раз, вы прекрасно знаете Октябрьский район, любите своих избирателей. Ну будучи акимом, помогите им! Я вам официально предлагаю», — сказал мэр, обращаясь к Алмазу Кененбаеву.

Тот снова промолчал. После обеденного перерыва Кененбаев стал словоохотливее: «Мы не первый год работаем в сфере муниципалитета. В некоторых вопросах мы сделали даже больше, чем некоторые руководители. Помогали в благоустройстве зеленых рощ, отстояли детский сад — не отдали его частному сообществу под застройку коттеджей. Я не подсиживаю действующего акима, но я готов работать на благо горожан, независимо — будучи депутатом или акимом. Я не боюсь работы и готов принять предложение».

«А сейчас вопросы я буду задавать. Нас избирали горожане, чтобы все чаяния и наказы мы доносили до исполнительной власти. По сносу павильонов, к примеру. Из 68 павильонов на штрафстоянке «Тазалыка» стоит только 59. А где остальные? Их нет, они улетучились. Или деньги улетучились. И на такие вопросы службам нужно отвечать», — сказал он ИА «24.kg».

Депутатский бизнес

Говорил градоначальник долго и затронул такие темы, о которых даже не говорили. К примеру, об участии в тендерах депутатов — владельцев строительных компаний. «Из 33 фирм, подавших заявки на ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры, 20 аффилированы с депутатами Жогорку и городского кенеша. Теперь участники тендера судятся друг с другом. Здание Генпрокуратуры не будут ремонтировать, пока не завершится судебный процесс. А строительный сезон проходит. То же самое происходит и с подземными переходами. Подали заявки 27 человек. 26 проигравших, а значит недовольных», — сказал мэр.

Депутат Гульнара Молдобаева возмутилась: «Получается, что мы не имеем права принимать участие в тендерах?»

«Я озвучил как факт. Я не говорю, имеете вы право участвовать или не имеете», — ответил Албек Ибраимов.

«Вы не правы, говоря об аффилированности относительно муниципальных тендеров. Обвинять депутатов не очень уместно», — заметила нардеп.

Я никого ни в чем не обвинял, а просто привожу факты. Нормально меня поймите, а то сразу близко к сердцу принимаете. У кого что болит, тот о том и говорит. Вы сразу сами определились, что у вас есть строительный бизнес. Албек Ибраимов

Найдут ли общий язык?

«Сегодня депутаты и муниципалитет находятся по разные стороны баррикад. Выгоднее находиться на стороне той проблемы, которая возникает, и выставлять муниципалитет в очень неприглядном свете. Конечно, поехать на место и оказаться на стороне жителей — самый легкий вопрос», — сказал градоначальник.

Это очень выгодно для депутатов. Это есть электорат. Албек Ибраимов

«Мы должны в одном направлении двигаться, единым фронтом выступать! И если мэрия не может какие-то вопросы объяснить… Для чего народ-то избрал этих 45 депутатов? Мы все вместе должны отвечать. А не так, как сегодня: все время друг другу только вопросы задаем — почему так, почему сяк… На протяжении 25 лет».

Кстати, мэр напомнил депутатам БГК и об их обязанностях: «Сегодня горкенеш не занимается законотворчеством, чтобы вы не ошибались. Это не тот орган, чтобы законотворчеством заниматься, иначе надо идти в Жогорку Кенеш».

Досталось от мэра и журналистам, которые «вырывают слова из контекста».

Сегодня заседание продолжили.