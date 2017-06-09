Владельцы пансионатов на Иссык-Куле должны сами строить подъездные пути. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Депутат Марат Аманкулов поинтересовался, можно ли перевести на республиканский баланс подъездные пути к пансионатам.

«Ранее озвучивалась такая возможность. Когда туристы будут съезжать с центральной трассы и ехать к пансионату по бездорожью, это будет портить впечатление», — сказал он.

Однако глава Минтранса разочаровал депутата, ответив, что на реализацию этого проекта нет денег. «Ответвления находятся на балансе местного бюджета. Мы этого вопроса не поднимаем, так как денег в бюджете нет. Частные пансионаты должны сами ремонтировать дороги, ведущие к домам отдыха. Мы готовы построить новые дороги, если будет разработана процедура. Но просто так мы не сможем построить», — ответил Жамшитбек Калилов.