Депутат от СДПК напомнил «Онугуу-Прогрессу» об обещании поддержать уязвимых

Депутат от СДПК Эрнис Докенов напомнил представителям «Онугуу-Прогресса» об обещании открыть социальные полки в магазинах.

Сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Наргиза Жолдошбаева («Онугуу-Прогресс») спросила у акима Ленинского района Нурдина Тынаева, почему в магазинах не открывают социальные полки для малоимущих. Чиновник ничего конкретного не ответил, заметив, что продается хлеб из муниципальной пекарни.

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«Вопрос должен задаваться не акимам, а той партии, которая в момент агитации, выборов использовала этот трюк. По телевидению они обещали, если пройдут в горкенеш, организовать во всех магазинах социальные полки, где будут продаваться товары первой необходимости с определенной скидкой для малоимущих», — напомнил Эрнис Докенов.

«Еще в то время мы поняли, что это популистские заявления. Сегодня рыночные отношения, нет гособеспечения этих продуктовых магазинов, нет госрегулирования цен. В настоящее время нет ни одного государственного магазина. Все частники, а частник никогда не будет торговать себе в убыток. Давайте говорить по существу», — призвал коллег нардеп, чем вызвал негодование представителей «Онугуу-Прогресса».

«Ну извините, я не знал, что это ваша партия обещания такие давала», — ответил Эрнис Докенов.

Напомним, «Онугуу-Прогресс» в своей предвыборной программе писала о намерении обязать торговые сети и большие магазины ввести льготы для людей из уязвимых слоев населения. «Для льготников (пенсионеров, ветеранов и инвалидов) базовые продукты питания должны отпускаться без наценки», — гласила программа партии.