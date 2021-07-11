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Сюжет: Выборы - 2021

Подкуп избирателей в Бишкеке. В милиции сообщили подробности

В милиции 24.kg сообщили подробности факта подкупа агитаторами партии «Онугуу-Прогресс» в Бишкеке.

По ее данным, примерно в 11.45 поступило сообщение, что возле избирательного участка № 1221 на пересечении улиц Исанова и Жумабека гражданка по имени Б. раздает деньги и агитирует избирателей проголосовать за определенную партию.

Группа документирования УВД Первомайского района Бишкека на месте вызова обнаружила автомобиль марки «Хонда». В нем находились трое граждан: А.Г., 1987 года рождения, К.М., 1977 года рождения, и К.Б., 1983 года рождения.

При осмотре машины найдены агитационные материалы, список жителей и денежные средства в размере 20 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 192 «Подкуп избирателей» УК КР.

Агитаторы доставлены в УВД Первомайского района для проведения дальнейших следственных действий в рамках досудебного производства.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200659/
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