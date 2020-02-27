Члены фракции «Онугуу-Прогресс» оценили свою работу в парламенте на четверку

Член парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтык Шайназаров поставил сопартийцам по итогам пяти лет работы в Жогорку Кенеше четверку. Об этом он заявил 24.kg.

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По его словам, в целом фракция потрудилась неплохо, но не все успели из обещанного в 2015 году реализовать. Причина, по мнению нардепа, в том, что фракция находится в оппозиции и влиять на решения кабмина не может, в отличие от тех парламентских объединений, которые входят в коалицию большинства.

Заместитель лидера фракции Зиядин Жамалдинов не захотел нарушать субординацию и вместо главы озвучивать свое мнение относительно фракционной работы. Не стал давать оценку и вице-спикер, член «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров, сославшись на председателя Бакыта Торобаева. Но последний для комментариев не доступен.

Всего партия «Онугуу-Прогресс» в 2015 году дала 134 обещания, а исполнили 4,48 процента.

От 24.kg. Фракция «Онугуу-Прогресс» в 2016-м в коалицию большинства не попала. Причиной стало то, что депутаты и глава фракции не поддержали внесение поправок в Конституцию и референдум по ее изменению. Таким образом, «Онугуу-Прогресс» осталась вместе с «Ата Мекеном» в оппозиции.