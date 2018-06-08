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Бизнес

Б.Торобаев: Год развития регионов нужно использовать для создания рабочих мест

Указом президента 2018-й объявлен Годом развития регионов Кыргызстана. В рамках его реализации партия «Онугуу-Прогресс» подготовила ряд институциональных проектов для стимулирования создания новых рабочих мест и улучшения инфраструктуры в областях.

«Эти проекты мы запустим через государственно-частное партнерство, в том числе при поддержке правительства и сельхозкооперативов. Хочу напомнить, у нас уже есть опыт эффективной реализации таких проектов, как «Машинно-тракторные станции МТС», «Светлый город», «Здоровое сердце» и другие. Я считаю, что Год развития регионов нужно максимально использовать для создания новых рабочих мест», — заявил на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» в Оше ее лидер Бакыт Торобаев.
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