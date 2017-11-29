Депутата Бишкекского горкенеша «достали» комментарии коллеги

Депутата Бишкекского горкенеша Куванычбека Конгантиева «достали» комментарии коллеги — Эрниса Докенова.

На очередной сессии заслушали отчет акима Ленинского района Бишкека Нурдина Тынаева.

Депутат Куванычбек Конгантиев (от фракции «Кыргызстан») сказал, что формулировка постановления была жесткой — «выразить недоверие». «Но после того как мы выслушали отчет главы района, решили, что нет смысла ставить вопрос о недоверии и можно дать возможность исправить недоработки, поэтому предлагаем признать работу неудовлетворительной», — отметил он.

Депутат Эрнис Докенов (СДПК) возмутился формулировкой постановления и тем, что такое решение фракции «Кыргызстан» никто не обсуждал.

«Ваши комментарии уже достали, если честно», — заметил Куванычбек Конгантиев.

«Взаимно! Ваши тоже достали», — ответил Докенов.

В ходе дальнейшей словесной перепалки Эрнис Докенов обратился к Конгантиеву со словами «дорогой мой!».

«Я вам, во-первых, не дорогой, а во-вторых, хватит меня перебивать», — заметил Конгантиев и попросил председателя БГК обеспечить дисциплину, потому что «некоторые депутаты злоупотребляют своим положением, считая себя экспертами и аксакалами».

Это не первая словесная перепалка Эрниса Докенова и Куванычбека Конгантиева. Отметим, что они — бывшие сопартийцы. В прошлом созыве горкенеша они были представителями оппозиционной фракции «Республика». В этом созыве представляют разные политпартии — СДПК и «Кыргызстан».