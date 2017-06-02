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Власть

В 2016 году кыргызскую границу пересекли 8 миллионов иностранцев

В 2016 году кыргызскую границу пересекли 8 миллионов иностранных граждан. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил заместитель директора Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев.

По его словам, Погранслужба сообщает, что в 2016 году за границу кыргызстанцы выезжали 5 миллионов 130 тысяч 579 раз, в Кыргызстан въезжали 3 миллиона 634 тысячи 335 раз.

«В 2016 году в страну въехало 4 миллиона 410 тысяч 814 иностранцев, а выехало 4 миллиона 453 тысяч 115, то есть нашу границу они пересекали 8 миллионов раз», — сказал Алмаз Асанбаев.

По его словам, среди въезжающих в Кыргызстан иностранных граждан лидируют граждане Казахстана, затем следуют граждане России, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая, Германии, США, Южной Кореи, Индии и другие.

Как он отметил, в год в Кыргызстане регистрируются 100–120 тысяч иностранных граждан.

«В 2016 году в КР было зарегистрировано 97 тысяч 864 иностранца, за первый квартал 2017 года этот показатель составил более 14 тысяч», — сообщил заместитель директора миграционной службы.
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