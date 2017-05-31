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Власть

Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами

Депутат парламента Кыргызстана Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, недавно ввели в обращение новые биометрические паспорта. Там указываются только дата и место рождения. Остальные данные хранятся на чипе. «При обращении в банк в обязательном порядке проводят идентификацию и проверяют прописку. В банках нет считывающих устройств. Люди живут не одними выборами. Для повседневной жизни не предусмотрены процедуры», — сказал Омурбек Бабанов.

Он добавил, что распространяются слухи о ненужности и непригодности паспортов. «Следовательно, деньги тратятся не по назначению. Как граждане будут использовать паспорта в жизни? Как МВД будет идентифицировать без прописки?» — задался вопросом парламентарий.
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