Петр Порошенко сбежал от народа под крики «Брехло!» и «Позор!»

В Интернете появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под свист людей, кричащих ему вслед: «Позор!». Об этом сообщило РИА «Новости».

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Как отмечается, украинский лидер прибыл к мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, чтобы отметить День памяти жертв политических репрессий, отмечаемый в стране ежегодно 21 мая. Он выступил с речью, в которой заявил, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов».

Но когда Петр Порошенко собирался уходить, его окружили несколько десятков человек и начали задавать ему вопросы. Граждане спросили украинского лидера, почему «в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент». Они потребовали от него «придержать судей, чтобы те не воровали». Петр Порошенко не стал отвечать на эти вопросы и вместе с супругой покинул заповедник.

При этом люди кричали ему вслед: «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!»