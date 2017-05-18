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Общество

Госдеп США осудил блокирование российских сайтов на Украине

Фото AP Photo/Luis M. Alvarez. Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Государственный департамент раскритиковал решение Киева о блокировании российских СМИ. Вашингтон призвал украинские власти «найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов», сообщило РИА «Новости».

В Госдепе отметили, что свобода выражения мнений является «ключевым элементом любой здоровой демократии». В ведомстве напомнили, что этот пункт закреплен в украинской конституции.

При этом в Вашингтоне в очередной раз обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей «для дестабилизации». Как и в предыдущих случаях, привести какие-либо доказательства в госдепе не смогли.

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Накануне решение Киева раскритиковали и правозащитники. Так, в международной организации Human Rights Watch санкции назвали примером того, «с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине».

Правозащитники подчеркнули, что решение о санкциях является ударом по свободе слова на Украине.

Мнения же официальных лиц по поводу санкции против российских интернет-ресурсов разделились. Так, к примеру, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил действия Киева.

«Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации», — сказал он.

А вот в НАТО действия украинских властей поддержали. По мнению альянса, Киев, вводя санкции, пытается обеспечить свою национальную безопасность.

«Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова», — цитирует представителя альянса интернет-издание «Европейская правда».

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Решением Порошенко довольны и далеко не все украинцы. Сегодня юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд, требуя признать указ незаконным.

Он отметил, что не собирается мириться с «безнаказанным нарушением прав граждан».

«Дело не в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?» — говорится в заявлении юриста.

Кроме того, на сайте Порошенко размещено несколько десятков петиций с просьбой пересмотреть решение о санкциях. Их основной посыл в том, что решение Киева ударит по самим украинцам.

Украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компаний, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего под запретом оказался ряд российских СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсы «Яндекса» и Mail.ru. Всего в перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52081/
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