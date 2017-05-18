Король Нидерландов тайно работает пилотом пассажирского самолета

Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что и после вступления на престол регулярно управлял самолетом пассажирских авиалиний, оставаясь при этом инкогнито. Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах KLM, а пассажиры иногда узнавали его голос, рассказывает ВВС.

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О том, что Виллем-Александр пилотирует самолеты, было известно до его восхождения на трон в 2013 году. Он садился за штурвал относительно небольшого среднемагистрального Fokker-70 в качестве «гостевого пилота», чтобы сохранить лицензию летчика.

Однако до сих пор не было известно, что и после коронации Виллем-Александр дважды в месяц инкогнито работал вторым пилотом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM.

Ее пассажирами, как правило, становятся деловые люди, которые направляются в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы.

Король рассказал, что продолжит управлять самолетами, а летом пройдет курсы по управлению более крупными лайнерами Boeing 737s, на которые авиакомпания заменила Fokker в этом году.

Было бы приятно когда-нибудь начать летать к новым пунктам назначения, с большим числом пассажиров, на более длинные расстояния. На самом деле я именно поэтому учусь пилотировать «Боинг-737». Король Виллем-Александр

Садясь за штурвал, король не называл своего имени, обращаясь к пассажирам по громкой связи, так как второй пилот не обязан представляться. Кроме того, его сложно было узнать в форме и фуражке KLM, рассказал Виллем-Александр.

«Преимущество в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от лица капитана и команды. И мне не приходится называть свое имя», — сказал он.

Король Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. В апреле королю Нидерландов исполнилось 50 лет.