Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет

70-летний житель села Каджи-Сай Иссык-Кульской области Камчыбек Чотоев стал героем соцсетей после того, как собственноручно собрал летательный аппарат, исполнив давнюю детскую мечту.

Видео и фото с самодельным самолетом стремительно расходятся по сетям.

Фото из интернета. Камчыбек Чотоев

Как сообщают местные жители, Чотоев более года собирал комплектующие, заказанные из-за рубежа, и собирал самолет в домашних условиях вместе с друзьями. На реализацию проекта пенсионер потратил около $35 тысяч, накопленных за счет пенсии, продажи скота и сельхозпродукции.

Фото из интернета

Самолет весит примерно 250 килограммов порожним и около 500 килограммов с топливом, рассчитан на трех человек и способен подниматься на высоту до 4 тысяч метров.

Сейчас Камчыбек Чотоев намерен пройти обучение в Бишкеке, чтобы получить сертификат пилота и официальное разрешение на полеты.