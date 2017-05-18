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Власть

Кандидат в президенты Жээнбеков покинет пост премьер-министра Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков покинет пост премьер-министра Кыргызстана после регистрации ЦИК. Отметим, накануне политсовет СДПК рекомендовал его единым кандидатом на президентские выборы-2017.

Как объяснил ИА «24.kg» член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев, по процедуре и согласно закону, Сооронбай Жээнбеков, если его кандидатуру социал-демократы поддержат на съезде, после регистрации в ЦИК должен подать в отставку.

«В этом случае и.о. главы правительства будет исполнять первый вице-премьер. Кабинет министров в этом случае может и остаться, но с приставкой и.о. Новый кабинет депутаты сформируют уже после летних каникул», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что если выборы президента пройдут 15 октября, то официально регистрация кандидатов начнется 15 июня.

По данным политсовета СДПК, съезд партии намечен на 19 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52027/
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