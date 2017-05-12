Госпредприятиями Кыргызстана управляют родственники чиновников и воры. Такое заявление сделал сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Анвар Артыков во время спора с главой Фонда по управлению государственным имуществом из-за назначения руководителей предприятий.

Анвар Артыков попросил Болсунбека Казакова рассказать, кто понесет ответственность за назначение непрофессионалов на руководящие должности.

Председатель ФУГИ ранее сказал, что их профессиональный уровень очень низкий. Кроме того, на это влияют политические события в стране. «Назначает отраслевое министерство. Мы предлагаем уволить руководство «Военторга», в других ГП идут проверки», — сообщил Болсунбек Казаков.

«Тогда нужно снимать министра, который дает такие рекомендации. Вы сначала назначаете своих родственников, воров, а потом пытаетесь навести порядок», — ответил ему Анвар Артыков.