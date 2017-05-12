13:21
+30
USD 67.97
EUR 73.94
RUB 1.19
Власть

Госпредприятиями Кыргызстана управляют родственники чиновников и воры

Госпредприятиями Кыргызстана управляют родственники чиновников и воры. Такое заявление сделал сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Анвар Артыков во время спора с главой Фонда по управлению государственным имуществом из-за назначения руководителей предприятий.

Анвар Артыков попросил Болсунбека Казакова рассказать, кто понесет ответственность за назначение непрофессионалов на руководящие должности.

Председатель ФУГИ ранее сказал, что их профессиональный уровень очень низкий. Кроме того, на это влияют политические события в стране. «Назначает отраслевое министерство. Мы предлагаем уволить руководство «Военторга», в других ГП идут проверки», — сообщил Болсунбек Казаков.

«Тогда нужно снимать министра, который дает такие рекомендации. Вы сначала назначаете своих родственников, воров, а потом пытаетесь навести порядок», — ответил ему Анвар Артыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51536/
просмотров: 1098
Версия для печати
Материалы по теме
Программа PESAC разрушила все предприятия Кыргызстана
Депутат недоволен тем, что госпредприятиями управляют транспортники и мельники
В Кыргызстане только 5–6 предприятий с госдолей приносят прибыль
Депутаты Жогорку Кенеша решили судьбу санатория «Теплые ключи»
ФУГИ готов передать Минобразования пансионат «Асыл»
Национализированные объекты Кыргызстана не приносят прибыли
Глава ФУГИ удивлен: несмотря на нехватку помещений, Минздрав сдает их в аренду
В Кыргызстане гособъекты, не приносящие прибыли, хотят продать
Депутаты настаивают: комиссия по этике должна рассмотреть поведение главы ФУГИ
Глава ФУГИ пожелал депутату Жогорку Кенеша заняться работой, а не словоблудием
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из&nbsp;КР Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из КР
Вслед за&nbsp;Сергеем Шойгу в&nbsp;Бишкек прилетел Сергей Кириенко Вслед за Сергеем Шойгу в Бишкек прилетел Сергей Кириенко
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Бишкек Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Бишкек
Президент Кыргызстана призвал учиться у&nbsp;Путина Президент Кыргызстана призвал учиться у Путина
Бизнес
Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний! Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!
MegaCom приглашает в&nbsp;новый центр продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает в новый центр продаж и обслуживания
Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; поздравило ветеранов Таласской области с&nbsp;Днем Великой Победы ОсОО «Альянс Алтын» поздравило ветеранов Таласской области с Днем Великой Победы