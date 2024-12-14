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Общество

В женской колонии в селе Степном провели семейно-терапевтическое мероприятие

В женскую колонию — исправительное учреждение № 2 в селе Степном Чуйской области привезли родственников некоторых осужденных. Об этом 24.kg сообщили в Службе исполнения наказаний.

Семейно-терапевтическое мероприятие провели для пациенток клиники при колонии из числа осужденных женщин и их близких родственников с целью поддержки реабилитации и восстановления семейных связей. Организатором мероприятия выступил центр реабилитации и социальной адаптации «Мээрим».

«Основная цель этой миссии — это вдохновить пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, на участие в позитивных реабилитационных программах, а также укрепить их моральное и психологическое взаимодействие с семьей для успешной социальной адаптации», — отметили в СИН. 

В рамках встречи пациенток-осужденных с родственниками состоялись доверительные беседы между ними, во время которых обсуждались вопросы, связанные с зависимостью и ее последствиями для семейных отношений. Отмечено, что употребление алкоголя и наркотиков приводило к разногласиям между супругами и родными. В то же время участники встречи подчеркнули, что совместное осознание проблемы и взаимная поддержка играют ключевую роль на пути к выздоровлению.

В конце необычного мероприятия родственники осужденных выразили благодарность сотрудникам центра «Мээрим» за организацию встречи и подчеркнули важность подобных мероприятий для улучшения семейных отношений и моральной поддержки пациенток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314140/
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