Происшествия

В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января

В Бишкеке найдены родственники мужчины, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 января в районе улицы Жукеева-Пудовкина, недалеко от заведения «Шашлычная № 1».

Милиция Бишкека просит помочь в поиске родных погибшего в аварии мужчины

Как сообщили в управлении внутренних дел Октябрьского района, личность погибшего ранее установлена — им оказался Олег Борисович Николаев, 1970 года рождения. После распространения информации правоохранительным органам удалось установить связь с его родственниками.

В настоящее время близкие мужчины уведомлены о случившемся, вопрос организации похорон решается с их участием. 
