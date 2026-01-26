16:08
Происшествия

Милиция Бишкека просит помочь в поиске родных погибшего в аварии мужчины

Фото РУВД Октябрьского района

В Бишкеке разыскивают родственников или знакомых мужчины, который 23 января погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла в районе улицы Жукеева-Пудовкина, недалеко от заведения «Шашлычная № 1». Об этом сообщили в РУВД Октябрского района.

Личность погибшего установлена — Олег Борисович Николаев, 1970 года рождения.

Сообщается, что, так как близкие не найдены, погибшего могут похоронить без участия родных.

Очевидцев, знакомых или тех, кто может узнать мужчину, просят откликнуться и связаться по телефону +996703739797 (следователь Нурбек).

Граждан просят оказать содействие и распространить информацию.
