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Власть

Омурбек Бабанов требует исключить МВД из комиссии по «Безопасному городу»

«За пять лет на дорогах Кыргызстана погибло более пяти тысяч человек только из-за того, что не могут запустить проект «Безопасный город», из-за чиновников», — заявил сегодня в парламенте лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов.

«Не дожидаясь проекта «Таза коом», объявите тендер, МВД нужно исключить из комиссии. Они напрямую виновны в том, что проект не реализован. Меняются министры и замминистры», — сказал Бабанов, обращаясь к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову.

Ранее на заседании глава кабмина сообщил, что «Безопасный город» входит в программу «Таза коом», где есть проект о предоставлении электронных услуг населению в комплексе. «Мы давали поручение по «Безопасному городу», чтобы найти собственные средства на реализацию проекта», — сказал премьер.

На заседании с 9.30 заслушивают отчет правительства за 2016 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50723/
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