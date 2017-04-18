Президент Туркменистана намерен очистить страну от курильщиков к 2025 году

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился к 2025 году очистить страну от курильщиков. Об этом сообщил Life со ссылкой на государственное информационное агентство республики.
Отмечается, что программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни людей, а также для превращения Туркменистана до 2025 года в страну, свободную от табака.
План мероприятий для реализации данной программы уже утвердили.