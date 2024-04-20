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Общество

В Казахстане запретили вейпы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования).

По данным Tengrinews.kz, продажа вейпов повлечет за собой штраф до 200 МРП (до 738 тысяч 400 тенге, или около $1,65 тысячи), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на 50 суток. Ввоз и производство электронных систем потребления (вейпов) будут наказываться штрафом до 2 тысяч МРП (7 миллионов 384 тысячи тенге, или около $16,5 тысячи), ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Устанавливается запрет на рекламу товаров с использованием элементов товарного знака и названия, известного как наименование некурительных табачных изделий и вейпов, а также их рекламу при проведении различных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292139/
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