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Власть

Алмазбек Атамбаев предложил сосредоточиться на устранении барьеров в ЕАЭС

Фото ИА «24.kg». Алмазбек Атамбаев на саммите ЕАЭС

«Нам надо сосредоточиться на устранении барьеров в ЕАЭС», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, председательство в этом году в ЕАЭС дает Кыргызстану возможность представить свое видение дальнейшего функционирования организации. Именно поэтому Кыргызстан предложил 2017 год посвятить созданию условий для развития бизнеса на евразийском пространстве.

«На экономику влияет бизнес, предприниматели. Нам важно продолжить работу по созданию благоприятных условий и реализации четырех принципов ЕАЭС: свободы передвижения товаров, услуг, финансов и трудовых ресурсов. Нам надо сосредоточиться на том, чтобы устранить те барьеры, которые пока еще есть внутри союза. Для этого нужна более тесная связь между госорганами, ЕЭК и бизнесом. Надо, чтобы комиссия прислушивалась к инициативам и предложениям бизнеса», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Для Кыргызстана особенно важно усилить работу по развитию сельского хозяйства, перерабатывающей и легкой промышленности. Хотел бы поблагодарить руководителей России и Казахстана за ту поддержку, которая оказывается для устранения проблем в ветеринарной и фитосанитарной сфере. Эта работа позволит улучшить качество товаров и их производства», — добавил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49541/
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