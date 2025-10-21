Госбанк развития вправе не получать лицензию Нацбанка. Президент подписал закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О банках и банковской деятельности».

Теперь Закон «О банках и банковской деятельности» не применяется к деятельности Государственного банка развития, а учреждение вправе осуществлять банковские операции и банковскую деятельность без получения лицензии Национального банка.

Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Инициатором поправок был депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Масабиров. При обсуждении законопроекта в парламенте отмечалось, что, согласно Закону «О Государственном банке развития», на учреждение не распространяется действие Закона «О банках и банковской деятельности» и ему не требуется получение лицензии на право осуществления банковских операций.

На эту коллизию, по словам нардепа, указывала и Счетная палата по итогам своего аудита. Для приведения в соответствие норм двух законов и разработаны вышеуказанные поправки.