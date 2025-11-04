10:21
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Власть

Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики», который уточняет правовой статус Государственного банка развития (ГБР КР).

Согласно документу, нормы банковского законодательства теперь не распространяются на деятельность Государственного банка развития Кыргызской Республики. Это означает, что ГБР КР получит особый правовой режим, отличный от коммерческих банков.

Кроме того, в закон внесено положение, согласно которому Национальный банк КР не будет осуществлять лицензирование, надзор и регулирование деятельности ГБР.

Таким образом, Государственный банк развития станет самостоятельным финансовым институтом, действующим по отдельным правилам, установленным правительством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349555/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет
Национальный банк Таджикистана выпустил юбилейную банкноту в 100 сомони
Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР
Потребкредиты по-новому: лимит 0,08 процента в день и закрытие без штрафов
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
10:18
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
10:08
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
10:03
Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция
10:02
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
10:00
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом