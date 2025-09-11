18:33
Экономика

Правление Нацбанка выдало разрешение на учреждение ОАО «Кылым Банк»

Правление Национального банка Кыргызстана приняло решение выдать разрешение на учреждение ОАО «Кылым Банк».

Этот еще один государственный банк создан по решению властей страны. Ранее соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, создано открытое акционерное общество «Кылым Банк» со 100-процентной долей государства. Цель создания нового финансового учреждения — развитие банковской сферы и финансовой системы КР.

Уставный капитал банка составит 1 миллиард сомов, номинальная стоимость одной акции — 1 тысяча сомов. К 2027 году уставный капитал нового банка должен возрасти до 5 миллиардов сомов.

Напомним, в Кыргызстане есть еще четыре государственных банка: «Айыл Банк», «Элдик Банк», Государственный банк развития и «Керемет Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343185/
